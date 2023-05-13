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Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в два раза

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Украина, Суббота 13 мая 2023 08:01
Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в два раза Фото: НБУ увеличил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 8 по 12 мая 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 16,47 млн долларов и продал 552,21 млн долларов. Негативное сальдо составило 535,74 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты в 2,1 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 258,83 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 97,32 млн долларов и продал 9 444,38 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 9 347,05 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в два раза

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, в апреле НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с лета прошлого года - до 1 370,4 млн долларов. Этому способствовало сезонное увеличение предложения наличной иностранной валюты аграриями, которые осуществляли закупки посевного материала, удобрений и топлива для посевной.

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