Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 13 по 17 березня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 376,22 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 61,30 млн доларів і продав 6 404,77 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 6 343,47 млн доларів.

Таким чином, центробанк понівечив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем, коли він продав 277,88 млн доларів.

Зазначимо, НБУ у лютому скоротив продаж валюти на міжбанку на 21,1% порівняно з січнем до 2 431,0 млн доларів.

Національний банк України планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку, запроваджені з початком війни у лютому 2022 року. Але для цього НБУ потрібно отримати ефективні інструменти управління ризиками.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

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