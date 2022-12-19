Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів більш ніж на 40%

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 12 по 16 грудня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,30 млн доларів і продав 841,42 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 834,12 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 250,35 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 24 829,68 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти на 43% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 580,84 млн доларів.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, Національний банк України наголошує на покращенні ситуації на валютному ринку. Поки що чергової девальвації гривні не очікується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.