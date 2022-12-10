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Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів

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Україна, Субота 10 грудня 2022 08:34
Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів Фото: НБУ збільшив продаж валюти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом 5 по 9 грудня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 2,60 млн доларів і продав 583,44 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 580,84 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 562,72 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 243,05 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 23 988,26 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларівСитуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів

Негативне сальдо інтервенцій становило 20 745,21 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, Національний банк України наголошує на покращенні ситуації на валютному ринку. Поки що чергової девальвації гривні не очікується.

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