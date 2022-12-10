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Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов

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Украина, Суббота 10 декабря 2022 08:34
Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов Фото: НБУ увеличил продажу валюты (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение 5 по 9 декабря 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 2,60 млн долларов и продал 583,44 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 580,84 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 562,72 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 243,05 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 23 988,26 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларовСитуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов

Отрицательное сальдо интервенций составило 20 745,21 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, Национальный банк Украины отмечает улучшение ситуации на валютном рынке. Пока очередной девальвации гривны не ожидается.

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