Ситуация на валютном рынке: украинцы продают доллары перед Новым годом

На наличном валютном рынке курс гривны к доллару двигался в фарватере межбанковского рынка. Однако наблюдалось преобладание предложения иностранной валюты над спросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Так, чистая продажа физическими лицами наличной иностранной валюты с начала декабря превысил 100 млн долларов, что вероятно связано с ростом потребительских расходов населения в преддверии новогодних праздников", - отметил он.

Как сообщил Данилишин, на межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением. В связи с этим обменный курс гривны к доллару за текущий неделю ослаб на 1,5% (до 27,3 гривен за доллар).

Операции банков из валютной позиции и валютные интервенции Национального банка (чистая продажа НБУ за прошедшую неделю составила 122,5 млн долларов) позволили сглаживать чрезмерные колебания курса гривны к доллару на рынке, добавил председатель Совета НБУ.