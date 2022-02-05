Ситуация на валютном рынке стабилизировалась, - НБУ

На протяжении последних пяти дней ситуация на валютном рынке стабилизировалась по сравнению с предыдущими неделями. Предложение долларов преобладало как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины ( НБУ ).

"С одной стороны, успокоился повышенный спрос на валюту, возникший в прошлые периоды из-за влияния психологического фактора, обусловленного ухудшением информационной среды. С другой, - выросло предложение валюты", - говорится в сообщении.

Как следствие, за неделю гривна на межбанковском валютном рынке укрепилась до 28,11 грн/доллар с 28,68 грн/доллар на закрытии межбанка в прошлую пятницу, отметили в НБУ.

НБУ выходил на валютный рынок для сглаживания чрезмерных колебаний, но уже не с продажей валюты - как это было на протяжении большей части января, а с покупкой. Всего за неделю НБУ купил на валютном рынке 333,7 млн долларов.

По данным НБУ на этой же неделе впервые с начала года население продавало валюты больше, чем покупало.

"Национальный банк и дальше будет придерживаться принципов гибкого курсообразования. Мы следим за ситуацией на валютном рынке и при необходимости будем проводить интервенции как по продаже, так и по покупке валюты",- говорится в сообщении.