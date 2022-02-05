Ситуація на валютному ринку стабілізувалася, - НБУ
Упродовж останніх п’яти днів ситуація на валютному ринку стабілізувалася порівняно з попередніми тижнями. Пропозиція доларів переважала як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).
"З одного боку, вгамувався підвищений попит на валюту, що виник у минулі періоди через вплив психологічного чинника, зумовленого погіршенням інформаційного середовища. З іншого, - зросла пропозиція валюти", - йдеться в повідомленні.
Як наслідок, за тиждень гривня на міжбанківському валютному ринку зміцнилася до 28,11 грн/долар з 28,68 грн/долар на закритті міжбанку минулої п’ятниці, зазначили в НБУ.
НБУ виходив на валютний ринок для згладжування надмірних коливань, але вже не з продажем валюти - як це було упродовж більшої частини січня, а з купівлею. Загалом за тиждень НБУ купив на валютному ринку 333,7 млн доларів.
За даними НБУ цього ж тижня вперше з початку року населення продавало валюти більше, ніж купувало.
"Національний банк і далі дотримуватиметься принципів гнучкого курсоутворення. Ми стежимо за ситуацією на валютному ринку і за потреби проводитимемо інтервенції як з продажу, так і з купівлі валюти",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 31 січня - 4 лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 333,7 млн доларів. При цьому вперше з початку року НБУ не продавав валюту.