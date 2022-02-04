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НБУ возобновил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 330 млн долларов

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 17:48
НБУ возобновил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 330 млн долларов Фото: НБУ выкупил в резервы 333 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 31 января - 4 февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 333,7 млн долларов. При этом впервые с начала года НБУ не продавал валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты в условиях укрепления гривны. За последнюю неделю курс доллара упал на 2,2% с 28,78 на 31 января до 28,14 гривен за доллар на 7 февраля.

НБУ возобновил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 330 млн долларов

С начала года НБУ купил на межбанке 353,7 млн долларов и продал 1 511,2 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 157,5 млн долларов.

НБУ возобновил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 330 млн долларов

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

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