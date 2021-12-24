UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ситуация на валютном рынке стабилизировалась. НБУ возобновил покупку долларов

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 20-24 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 10,00 млн долларов. НБУ не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты после того, как на предыдущей неделе НБУ продал 142,50 долларов, чтобы сдержать падение гривны.

В течение последней недели курс доллара практически не изменился. НБУ установил на 28 декабря курс на уровне 27,23 гривен.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3685,70 млн долларов и продал 1271,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2414,00 млн долларов.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараНациональный банк Украины