UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение

Автор: Александр Белоус

На минувшей неделе на межбанковском валютном рынке наблюдалось преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над предложением. Избыточный спрос был удовлетворен с помощью операций банков с валютной позиции.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, банки имели возможность компенсировать чистую продажу иностранной валюты на межбанковском рынке за счет чистой покупки наличной иностранной валюты у населения.

В результате обменный курс гривны к доллару США на межбанковском рынке укреплялся вторую неделю подряд (на 0,6% за неделю, с начала апреля - на 0,3%).

"Национальный банк четвертую неделю подряд удерживался от проведения операций на валютном рынке ввиду отсутствия чрезмерного давления на обменный курс гривны. Сальдо валютных интервенций НБУ с начала года остается на уровне +220,5 млн долларов", - добавил он

Напомним, население Украины в апреле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2245,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1699,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 545,9 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение апреля 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. При этом он не покупал на межбанке валюту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара