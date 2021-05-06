Ситуація на валютному ринку: попит перевищує пропозицію

На минулому тижні на міжбанківському валютному ринку спостерігалося переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над пропозицією. Надлишковий попит був задоволений за допомогою операцій банків з валютної позиції.
Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив Данилишин, банки мали можливість компенсувати чистий продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку за рахунок чистої купівлі готівкової іноземної валюти в населення.
У результаті обмінний курс гривні до долара США на міжбанківському ринку зміцнювався другий тиждень поспіль (на 0,6% за тиждень, з початку квітня - на 0,3%).
"Національний банк четвертий тиждень поспіль утримувався від проведення операцій на валютному ринку зважаючи на відсутність надмірного тиску на обмінний курс гривні. Сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку року залишається на рівні +220,5 млн доларів", - додав він.
Нагадаємо, населення України у квітні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2245,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1699,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 545,9 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом квітня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. При цьому він не купував на міжбанку валюту.