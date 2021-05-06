Ситуація на валютному ринку: попит перевищує пропозицію

На минулому тижні на міжбанківському валютному ринку спостерігалося переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над пропозицією. Надлишковий попит був задоволений за допомогою операцій банків з валютної позиції.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

Як зазначив Данилишин, банки мали можливість компенсувати чистий продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку за рахунок чистої купівлі готівкової іноземної валюти в населення.

У результаті обмінний курс гривні до долара США на міжбанківському ринку зміцнювався другий тиждень поспіль (на 0,6% за тиждень, з початку квітня - на 0,3%).

"Національний банк четвертий тиждень поспіль утримувався від проведення операцій на валютному ринку зважаючи на відсутність надмірного тиску на обмінний курс гривні. Сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку року залишається на рівні +220,5 млн доларів", - додав він.