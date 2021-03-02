Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение

На межбанковском рынке обменный курс гривны в течение прошлой недели находился в боковом тренде. Курс не превышал уровень 28 гривен за 1 доллар.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

Как отметил Данилишин, незначительное преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением (в среднем за день на 8 млн долларов) было сформировано главным образом на форвардном сегменте рынка. Однако увеличились продажи физическими лицами иностранной валюты на наличном рынке, что позволило банкам увеличить выкуп валюты в позицию.

По данным главы совета НБУ, объем международных резервов на 1 марта 2021 года составил 28,6 млрд долларов.

"Таким образом, устойчивость фундаментальных тенденций и достаточность резервов Национального банка продолжают поддерживать стабильность обменного курса гривны в рамках режима плавающего курсообразования в соответствии с Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год", - добавил Данилишин.