Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение

На межбанковском рынке обменный курс гривны в течение прошлой недели находился в боковом тренде. Курс не превышал уровень 28 гривен за 1 доллар.
Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
Как отметил Данилишин, незначительное преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением (в среднем за день на 8 млн долларов) было сформировано главным образом на форвардном сегменте рынка. Однако увеличились продажи физическими лицами иностранной валюты на наличном рынке, что позволило банкам увеличить выкуп валюты в позицию.
По данным главы совета НБУ, объем международных резервов на 1 марта 2021 года составил 28,6 млрд долларов.
"Таким образом, устойчивость фундаментальных тенденций и достаточность резервов Национального банка продолжают поддерживать стабильность обменного курса гривны в рамках режима плавающего курсообразования в соответствии с Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год", - добавил Данилишин.
Отметим, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предполагают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позже, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов. При этом он не продавал на межбанке валюту. Таким образом, положительное сальдо составило 200 млн долларов, в то время как в январе - 20 млн долларов.