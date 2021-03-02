Ситуація на валютному ринку: попит перевищує пропозицію

На міжбанківському ринку обмінний курс гривні упродовж минулого тижня перебував у боковому тренді. Курс не перевищував рівень 28 гривень за 1 долар.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

Як зазначив Данилишин, незначне переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією (в середньому за день на 8 млн доларів) було сформоване головним чином на форвардному сегменті ринку. Натомість збільшився продаж іноземної валюти фізичними особами на готівковому ринку, що дозволило банкам збільшити викуп валюти в позицію.

За даними голови ради НБУ, обсяг міжнародних резервів на 1 березня 2021 року становив 28,6 млрд доларів.

"Таким чином, стійкість фундаментальних тенденцій та достатність резервів Національного банку продовжують підтримувати стабільність обмінного курсу гривні в рамках режиму плаваючого курсоутворення у відповідності до Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік", - додав Данилишин.