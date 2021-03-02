Ситуація на валютному ринку: попит перевищує пропозицію

На міжбанківському ринку обмінний курс гривні упродовж минулого тижня перебував у боковому тренді. Курс не перевищував рівень 28 гривень за 1 долар.
Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив Данилишин, незначне переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією (в середньому за день на 8 млн доларів) було сформоване головним чином на форвардному сегменті ринку. Натомість збільшився продаж іноземної валюти фізичними особами на готівковому ринку, що дозволило банкам збільшити викуп валюти в позицію.
За даними голови ради НБУ, обсяг міжнародних резервів на 1 березня 2021 року становив 28,6 млрд доларів.
"Таким чином, стійкість фундаментальних тенденцій та достатність резервів Національного банку продовжують підтримувати стабільність обмінного курсу гривні в рамках режиму плаваючого курсоутворення у відповідності до Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік", - додав Данилишин.
Відзначимо, валютний форвард (currency forward) - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання операції з поставкою валюти за форвардним договором пізніше, ніж на другий робочий день після дня укладення договору.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів. При цьому він не продавав на міжбанку валюту. Таким чином, позитивне сальдо склало 200 млн доларів, у той час як у січні - 20 млн доларів.