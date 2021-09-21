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Ситуация на валютном рынке: спрос и предложение сбалансировались

Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке на минувшей неделе наблюдалась сбалансированность спроса и предложения на иностранную валюту со стороны клиентов банков. Избыток предложения валюты на условиях спот компенсировался преобладанием спроса на условиях форвард.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"В таких условиях валютные интервенции НБУ были незначительными - чистая покупка иностранной валюты за прошлую неделю составляла 20 млн долларов, что вчетверо меньше, чем за неделю 6-10 сентября", - написал он.

Как отметил Данилишин, влияние операций банков с валютной позицией в целом за неделю было близким к нейтральному. Обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке в течение недели находился в боковом тренде,

По его данным, по операциям физических лиц соотношение спроса и предложения на иностранную валюту в сентябре также остается близким к сбалансированному. С начала сентября чистая покупка физическими лицами наличной иностранной валюты составила 10 млн долларов, а ее чистая продажа в безналичной форме - 9 млн долларов.

Отметим, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предполагают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позже, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.

Напомним, население Украины в августе 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 376,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 621,1 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 244,8 млн долларов.

Таким образом, в августе украинцы вернулись к покупке валюты впервые с начала года. В последний раз значительное преобладание покупки над продажей наблюдалось в ноябре-декабре 2020 года.

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