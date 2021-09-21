Ситуация на валютном рынке: спрос и предложение сбалансировались

"В таких условиях валютные интервенции НБУ были незначительными - чистая покупка иностранной валюты за прошлую неделю составляла 20 млн долларов, что вчетверо меньше, чем за неделю 6-10 сентября", - написал он.

Как отметил Данилишин, влияние операций банков с валютной позицией в целом за неделю было близким к нейтральному. Обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке в течение недели находился в боковом тренде,

По его данным, по операциям физических лиц соотношение спроса и предложения на иностранную валюту в сентябре также остается близким к сбалансированному. С начала сентября чистая покупка физическими лицами наличной иностранной валюты составила 10 млн долларов, а ее чистая продажа в безналичной форме - 9 млн долларов.

Отметим, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предполагают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позже, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.