Ситуация на валютном рынке: спрос населения на доллары растет

В октябре за операциями физических лиц продолжает наблюдаться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением. Так, с начала месяца чистая покупка наличной иностранной валюты населением составила 55 млн долларов, тогда как ее чистая продажа населением в безналичной форме - 18 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

Как отметил Данилишин, на минувшей неделе обменный курс гривны к доллару на межбанковском валютном рынке продолжал находиться под умеренным давлением в сторону укрепления (за неделю - на 0,3%). Этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банком над спросом (в среднем на 34 млн долларов в день в течение недели), главным образом за счет сегмента СПОТ.

Это сделало возможным проведение НБУ интервенций по покупке иностранной валюты, общий объем которых за неделю составил 350 млн долларов. В целом с начала октября чистая покупка Национальным банком иностранной валюты составила почти 700 млн долларов, с начала года - почти 2,2 млрд. долларов, добавил глава Совета НБУ.