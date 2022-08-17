Ситуация на валютном рынке: спрос на доллары растет

На межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжает превышать предложение. На прошлой неделе чистый спрос клиентов банков увеличился на 10% по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.
Как отметил Данилишин, это определило увеличение продажи иностранной валюты Национальным банком до 522 млн долларов за неделю (по сравнению с 490 млн долларов неделей ранее), хотя чистый объем интервенций НБУ несколько сократился, учитывая покупку Национальным банком на прошлой неделе 93 млн долларов.
Напомним, на минувшей неделе дефицит валюты сохранялся. Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 8 по 12 августа 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 93,40 млн долларов и продал 521,69 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 428,29 млн долларов.