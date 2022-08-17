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Ситуація на валютному ринку: попит на долари зростає

Фото: попит на валюту перевищує пропозицію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує перевищувати її пропозицію. Минулого тижня чистий попит клієнтів банків збільшився на 10% порівняно із попереднім тижнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, це визначало збільшення продажу іноземної валюти Національним банком до 522 млн доларів за тиждень (порівняно із 490 млн доларів тижнем раніше), хоча чистий обсяг інтервенцій НБУ дещо скоротився, зважаючи на придбання Національним банком минулого тижня 93 млн доларів.

Нагадаємо, на минулому тижні дефіцит валюти зберігався. Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 8 по 12 серпня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 93,40 млн доларів і продав 521,69 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 428,29 млн доларів.

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