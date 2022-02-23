Ситуация на валютном рынке: спрос на доллары вырос в два раза

Обменный курс гривны на валютном рынке Украины в течение текущей недели находился под усиленным давлением. Из-за роста фактора военной угрозы курс ослабился на 2,5% до 29 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.
"Этому "способствовало" почти двукратное увеличение чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, который частично удовлетворялся интервенциями Национального банка по продаже иностранной валюты, чистый объем которых за прошедшую неделю составил 453 млн долларов", - добавил Данилишин.
Как отметил глава Совета НБУ, с начала года чистая продажа валюты Национальным банком составил 1,4 млрд долларов.
Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 50,0 млн долларов и продал 503,0 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 453,0 млн долларов.