Ситуація на валютному ринку: попит на долари зріс у два рази

Обмінний курс гривні на валютному ринку України упродовж плинного тижня перебував під посиленим тиском. Через посилення фактору військової загрози курс послабився на 2,5% до 29 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

"Цьому "сприяло" майже дворазове збільшення чистого попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, що частково задовольнявся інтервенціями Національного банку з продажу іноземної валюти, чистий обсяг яких за минулий тиждень становив 453 млн доларів", - додав Данилишин.

Як зазначив голова Ради НБУ, з початку року чистий продаж іноземної валюти Національним банком становив 1,4 млрд доларів.