Ситуация на валютном рынке: НБУ возобновил покупку долларов на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 1-5 марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 20 млн долларов. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ .

Таким образом, НБУ вышел на межбанк после двухнедельного перерыва. В конце февраля центробанк не проводил интервенций по покупке и продаже валюты.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 260,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 240,0 млн долларов.