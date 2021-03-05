Ситуація на валютному ринку: НБУ відновив купівлю доларів на міжбанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 1-5 березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 20 млн доларів. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Таким чином, НБУ вийшов на міжбанк після двотижневої перерви. В кінці лютого центробанк не проводив інтервенції з купівлі та продажу валюти.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 260,0 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 240,0 млн доларів.