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Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов в 2 раза

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Украина, Суббота 10 сентября 2022 08:34
Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов в 2 раза Фото: НБУ увеличил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 5 по 9 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 7,00 млн долларов и продал 481,97 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 474,97 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 231,36 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 096,71 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 17 334,68 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 14 237,97 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов в 2 раза

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

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Национальный банк Украины
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