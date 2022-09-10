Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив продаж доларів у 2 рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 5 по 9 вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,00 млн доларів і продав 481,97 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 474,97 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 096,71 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 17 334,68 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти в два рази в порівнянні з минулим тижнем, коли НБУ продав 231,36 млн доларів.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% з 29,25 до 36,57 грн / Долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.

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