Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил покупку и продажу долларов

Таким образом, НБУ увеличил покупку валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он купил 113,80 млн долларов.

Кроме того, центробанк вторую неделю выходил на межбанк с продажей долларов для сдерживания падения курса гривны. Объем покупки вырос почти в четыре раза по сравнению с прошлой неделей, когда он купил 20 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 947,3 млн долларов и продал 169,5 млн долларов. Сальдо интервенций составило 777,8 млн долларов.