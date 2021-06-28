Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил покупку и продажу долларов
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 22-25 июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 128,0 млн долларов. При этом он продал на межбанке 79,5 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ увеличил покупку валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он купил 113,80 млн долларов.
Кроме того, центробанк вторую неделю выходил на межбанк с продажей долларов для сдерживания падения курса гривны. Объем покупки вырос почти в четыре раза по сравнению с прошлой неделей, когда он купил 20 млн долларов.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 947,3 млн долларов и продал 169,5 млн долларов. Сальдо интервенций составило 777,8 млн долларов.
Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2020 года НБУ утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций, которая определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.