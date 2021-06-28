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Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив купівлю і продаж доларів

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Україна, Понеділок 28 червня 2021 20:59
Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив купівлю і продаж доларів Фото: НБУ повернувся на міжбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 22-25 червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 128,0 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку 79,5 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ збільшив покупку валюти в порівнянні з минулим тижнем, коли він купив 113,80 млн доларів.

Крім того, центробанк другий тиждень виходив на міжбанк з продажем доларів для стримування падіння курсу гривні. Обсяг покупки виріс майже в чотири рази в порівнянні з минулим тижнем, коли він купив 20 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 947,3 млн доларів і продав 169,5 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 777,8 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив купівлю і продаж доларів

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2020 року НБУ затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій, яка визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

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