Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив купівлю і продаж доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 22-25 червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 128,0 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку 79,5 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Таким чином, НБУ збільшив покупку валюти в порівнянні з минулим тижнем, коли він купив 113,80 млн доларів.

Крім того, центробанк другий тиждень виходив на міжбанк з продажем доларів для стримування падіння курсу гривні. Обсяг покупки виріс майже в чотири рази в порівнянні з минулим тижнем, коли він купив 20 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 947,3 млн доларів і продав 169,5 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 777,8 млн доларів.