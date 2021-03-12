Ситуация на валютном рынке: НБУ отказался от интервенций

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-12 марта 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ снова отказался от интервенций после того, как на прошлой неделе выкупил 20 млн долларов.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 260,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 240,0 млн долларов.
Напомним, по данным НБУ, на межбанковском валютном рынке продолжало наблюдаться близкое к равновесному соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков.
Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.
Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.