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Ситуація на валютному ринку: НБУ відмовився від інтервенцій

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижні 9-12 березня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ знову відмовився від інтервенцій після того, як минулого тижня викупив 20 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 260,0 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 240,0 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, на міжбанківському валютному ринку продовжувало спостерігатися близьке до рівноважного співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

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