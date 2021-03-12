Ситуація на валютному ринку: НБУ відмовився від інтервенцій

Таким чином, НБУ знову відмовився від інтервенцій після того, як минулого тижня викупив 20 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 260,0 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 240,0 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, на міжбанківському валютному ринку продовжувало спостерігатися близьке до рівноважного співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.