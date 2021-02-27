Ситуация на валютном рынке: НБУ снова отказался от интервенций на межбанке

Таким образом, НБУ отказался от валютных интервенций в течении двух недель. До этого в течение двух недель центробанк выкупил 200 млн долларов для сдерживания укрепления гривны.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 240,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,0 млн долларов.