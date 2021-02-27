Ситуація на валютному ринку: НБУ знову відмовився від інтервенцій на міжбанку

Таким чином, НБУ відмовився від валютних інтервенцій протягом двох тижнів. До цього протягом двох тижнів центробанк викупив 200 млн доларів для стримування зміцнення гривні.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 240,0 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,0 млн доларів.