Ситуація на валютному ринку: НБУ знову відмовився від інтервенцій на міжбанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 22-26 лютого 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.
Про це сообщаетя на сайті НБУ.
Таким чином, НБУ відмовився від валютних інтервенцій протягом двох тижнів. До цього протягом двох тижнів центробанк викупив 200 млн доларів для стримування зміцнення гривні.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 240,0 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,0 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.
Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.