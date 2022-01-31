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Ситуация на валютном рынке: НБУ название причины колебаний курса гривны к доллару

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Украина, Понедельник 31 января 2022 10:35
Ситуация на валютном рынке: НБУ название причины колебаний курса гривны к доллару Фото: НБУ назвал причины падения курса гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ключевой причиной повышенного спроса на валюту в Украине является психологический фактор. Он вызван ухудшенным информационной средой на фоне геополитического напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, также влияли сезонные и временные факторы - это активизация бюджетных выплат в декабре и высокие цены на энергоносители.

"Мы видим, что ситуация на валютном рынке является контролируемой и текущий шок рынок проходит лучше, чем предыдущие. Спрос населения на валюту остается умеренным", - добавили в НБУ.

По данным центробанка, в пятницу, 28 января, спрос на валюту на межбанковском валютном рынке снизился и гривна укрепилась до 28,68 грн/доллар. НБУ в этот день не проводил интервенции на валютном рынке.

Всего в течение 24-27 января НБУ продал 759,5 млн долларов с целью сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. С начала года НБУ купил на межбанке 20 млн долларов и продал 1 511,2 млн. долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 491,2 млн долларов.

"НБУ и в дальнейшем будет придерживаться принципов гибкого курсообразования. Имеющийся объем валютных резервов позволяет нам продолжать активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом и нивелировать временные всплески", - говорится в сообщении.

Ситуация на валютном рынке: НБУ название причины колебаний курса гривны к доллару

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что ситуация на финансовом рынке Украины в начале 2022 года сложная, но не критическая. По его словам, масштаб шока меньше, чем в марте 2020 года.

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