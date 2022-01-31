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Ситуація на валютному ринку: НБУ назва причини коливань курсу гривні до долара

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 10:35
Ситуація на валютному ринку: НБУ назва причини коливань курсу гривні до долара Фото: НБУ назвав причини падіння курсу гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ключовою причиною підвищеного попиту на валюту в Україні є психологічний чинник. Він викликаний погіршеним інформаційним середовищем на тлі геополітичного напруження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного банку України (НБУ).

Як зазначили НБУ, також впливали сезонні та тимчасові чинники - це активізація бюджетних виплат у грудні та високі ціни на енергоносії.

"Ми бачимо, що ситуація на валютному ринку є контрольованою й поточний шок ринок проходить краще, ніж попередні. Попит населення на валюту лишається помірним", - додали в НБУ.

За даними центробанку, у п'ятницю, 28 січня, попит на валюту на міжбанківському валютному ринку знизився, й гривня зміцнилася до 28,68 грн/долар. НБУ в цей день не здійснював інтервенції на валютному ринку.

Загалом упродовж 24-27 січня НБУ продав 759,5 млн доларів з метою згладжування надмірних коливань на ринку. З початку року НБУ купив на міжбанку 20 млн доларів і продав 1 511,2 млн. доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 491,2 млн доларів.

"НБУ й надалі дотримуватиметься принципів гнучкого курсоутворення. Наявний обсяг валютних резервів дозволяє нам продовжувати активно діяти на валютному ринку в послідовний та передбачуваний спосіб та нівелювати тимчасові сплески", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на валютному ринку: НБУ назва причини коливань курсу гривні до долара

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що ситуація на фінансовому ринку України на початку 2022 року складна, але не критична. За його словами, масштаб шоку менший, ніж у березні 2020 року.

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