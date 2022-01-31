Ситуація на валютному ринку: НБУ назва причини коливань курсу гривні до долара

Ключовою причиною підвищеного попиту на валюту в Україні є психологічний чинник. Він викликаний погіршеним інформаційним середовищем на тлі геополітичного напруження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного банку України ( НБУ ).

Як зазначили НБУ, також впливали сезонні та тимчасові чинники - це активізація бюджетних виплат у грудні та високі ціни на енергоносії.

"Ми бачимо, що ситуація на валютному ринку є контрольованою й поточний шок ринок проходить краще, ніж попередні. Попит населення на валюту лишається помірним", - додали в НБУ.

За даними центробанку, у п'ятницю, 28 січня, попит на валюту на міжбанківському валютному ринку знизився, й гривня зміцнилася до 28,68 грн/долар. НБУ в цей день не здійснював інтервенції на валютному ринку.

Загалом упродовж 24-27 січня НБУ продав 759,5 млн доларів з метою згладжування надмірних коливань на ринку. З початку року НБУ купив на міжбанку 20 млн доларів і продав 1 511,2 млн. доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 491,2 млн доларів.

"НБУ й надалі дотримуватиметься принципів гнучкого курсоутворення. Наявний обсяг валютних резервів дозволяє нам продовжувати активно діяти на валютному ринку в послідовний та передбачуваний спосіб та нівелювати тимчасові сплески", - йдеться в повідомленні.