Ситуация на валютном рынке: население в сентябре начало продавать доллары
По операциям населения с валютой в сентябре возобновилось чистое предложение иностранной валюты. Чистая продажа физическими лицами с начала месяца составила 30 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.
Как отметил Данилишин, соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на межбанковском рынке в течение прошлой недели было близким к сбалансированному (с преобладанием предложения в сегменте операций спот и спроса в сегменте форвард).
Он напомнил, что чистая покупка Национальным банком иностранной валюты за прошедшую неделю составила 152 млн долларов, с начала года - 1,3 млрд долларов.
"В результате проведения правительством выплат по внешним заимствованиям объем международных резервов НБУ сократился до 30,4 млрд долларов", - сообщил Данилишин.
Напомним, население Украины в августе 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 376,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 621,1 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 244,8 млн долларов.
Таким образом, в августе украинцы вернулись к покупке валюты впервые с начала года. Последний раз значительное преобладание покупки над продажей наблюдалось в ноябре-декабре 2020 года.