Ситуація на валютному ринку: населення у вересні почало продавати долари

За операціями населення з валютою у вересні відновилася чиста пропозиція іноземної валюти. Чистий продаж фізичними особами з початку місяця становив 30 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

Як зазначив Данилишин, співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на міжбанківському ринку упродовж минулого тижня було близьким до збалансованого (із переважанням пропозиції у сегменті операцій спот та попиту у сегменті форвард).

Він нагадав, що чиста купівля Національним банком іноземної валюти за минулий тиждень становила 152 млн доларів, з початку року - 1,3 млрд доларів.

"В результаті здійснення урядом виплат за зовнішніми запозиченнями обсяг міжнародних резервів НБУ скоротився до 30,4 млрд доларів", - повідомив Данилишин.