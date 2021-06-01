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Ситуация на валютном рынке: население продает доллары, бизнес покупает

Новина українською →
Украина, Вторник 01 июня 2021 13:03
Ситуация на валютном рынке: население продает доллары, бизнес покупает Фото: население избавляется от валютных сбережений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке преобладание спроса на валюту со стороны клиентов банков над ее предложением росло на протяжении прошлой недели. Курс гривны за неделю обесценился на 0,1%.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, избыточный спрос на иностранную валюту удовлетворялся непосредственно банками без участия Национального банка, который продолжает второй месяц подряд удерживаться от проведения операций на валютном рынке.

"Стабильность обменного курса гривны на уровне около 27,5 гривен за 1 доллар (укрепление с начала года на 3,4%) стимулирует продажи населением наличной и безналичной иностранной валюты, учитывая низкую доходность финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте", - добавил Данилишин.

По его данным, с начала года чистая продажа физическими лицами иностранной валюты превысила 1,2 млрд долларов, в том числе в мае - более 300 млн долларов.

Напомним, население Украины в апреле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2245,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1699,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 545,9 млн долларов.

Отметим, по данным НБУ, на валютном рынке в мае 2021 года предложение превышало спрос. Это объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов.

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