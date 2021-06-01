Ситуация на валютном рынке: население продает доллары, бизнес покупает

На межбанковском валютном рынке преобладание спроса на валюту со стороны клиентов банков над ее предложением росло на протяжении прошлой недели. Курс гривны за неделю обесценился на 0,1%.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

Как отметил Данилишин, избыточный спрос на иностранную валюту удовлетворялся непосредственно банками без участия Национального банка, который продолжает второй месяц подряд удерживаться от проведения операций на валютном рынке.

"Стабильность обменного курса гривны на уровне около 27,5 гривен за 1 доллар (укрепление с начала года на 3,4%) стимулирует продажи населением наличной и безналичной иностранной валюты, учитывая низкую доходность финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте", - добавил Данилишин.

По его данным, с начала года чистая продажа физическими лицами иностранной валюты превысила 1,2 млрд долларов, в том числе в мае - более 300 млн долларов.