Ситуация на валютном рынке: население продает доллары

Чистая продажа населением наличной иностранной валюты с начала мая составила 150 млн долларов, безналичной - 61 млн долларов. С начала года чистая продажа иностранной валюты населением превысила 1,1 млрд долларов.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

Как отметил Данилишин, на межбанковском рынке продолжает доминировать спрос клиентов банков на иностранную валюту. Чистая продажа банками иностранной валюты клиентам в течение недели 17-22 мая составила 11 млн долларов в среднем за день. Спрос формировался на форвардном сегменте рынка.

"Однако банки компенсировали чистую продажа иностранной валюты из позиции за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у физических лиц", - добавил он.

По его словам, ситуация на межбанковском валютном рынке в течение недели оставалась контролируемой и не требовала активного участия Национального банка. Объем чистой покупки иностранной валюты Национальным банком с начала года продолжает оставаться на отметке 220,5 млн долларов.

Данилишин сообщил, что международные резервы НБУ по состоянию на 26 мая составили 27,9 млрд долларов, из них средства правительства в НБУ - 1,3 млрд долларов.