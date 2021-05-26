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Ситуация на валютном рынке: население продает доллары

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Украина, Среда 26 мая 2021 12:55
Ситуация на валютном рынке: население продает доллары Фото: украинцы продолжают тратить валютные сбережения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая продажа населением наличной иностранной валюты с начала мая составила 150 млн долларов, безналичной - 61 млн долларов. С начала года чистая продажа иностранной валюты населением превысила 1,1 млрд долларов.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, на межбанковском рынке продолжает доминировать спрос клиентов банков на иностранную валюту. Чистая продажа банками иностранной валюты клиентам в течение недели 17-22 мая составила 11 млн долларов в среднем за день. Спрос формировался на форвардном сегменте рынка.

"Однако банки компенсировали чистую продажа иностранной валюты из позиции за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у физических лиц", - добавил он.

По его словам, ситуация на межбанковском валютном рынке в течение недели оставалась контролируемой и не требовала активного участия Национального банка. Объем чистой покупки иностранной валюты Национальным банком с начала года продолжает оставаться на отметке 220,5 млн долларов.

Данилишин сообщил, что международные резервы НБУ по состоянию на 26 мая составили 27,9 млрд долларов, из них средства правительства в НБУ - 1,3 млрд долларов.

Напомним, население Украины в апреле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2245,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1699,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 545,9 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение апреля 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. При этом он не покупал на межбанке валюту.

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