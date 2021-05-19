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Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется четвертую неделю подряд

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Украина, Среда 19 мая 2021 16:55
Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется четвертую неделю подряд Фото: население продает доллары, бизнес-покупает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке продолжается тенденция к укреплению курса гривны (на 0,8% за неделю, до 27,4 гривен за 1 доллар). Этому способствует преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на условиях "спот".

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

В то же время, как отметил Данилишин, на форвардном сегменте межбанковского валютного рынка спрос на иностранную валюту, напротив, увеличился, что свидетельствует о присутствии девальвационных ожиданий у участников рынка.

За период с начала года объем чистой покупки иностранной валюты клиентами банков составил 1 043 млн долларов и был в основном удовлетворен за счет продажи иностранной валюты банками с позиции. В то же время банки имели возможность компенсировать чистую продажу валюты на межбанке за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у населения - с начала года объем чистой покупки иностранной валюты банками по таким операциям составил 1 073 млн долларов, сообщил глава Совета НБУ.

По его данным, ликвидность банков в иностранной валюте сейчас составляет около 8,8 млрд долларов.

Как отметил Данилишин, НБУ шестую неделю подряд (10-14 мая) не проводил валютных интервенций на межбанковском рынке. Объем чистой покупки Национальным банком иностранной валюты с начала года продолжает составлять 220,5 млн долларов.

По данным главы Совета НБУ, международные резервы Украины на 19 мая 2021 года составили 27,5 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение апреля 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. При этом он не покупал на межбанке валюту.

Напомним, население Украины в апреле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2245,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1699,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 545,9 млн долларов.

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