Ситуація на валютному ринку: населення продає долари
Чистий продаж населенням готівкової іноземної валюти з початку травня становив 150 млн доларів, безготівкової - 61 млн доларів. З початку року чистий продаж іноземної валюти населенням перевищив 1,1 млрд доларів.
Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив Данилишин, на міжбанківському ринку продовжує домінувати попит клієнтів банків на іноземну валюту. Чистий продаж банками іноземної валюти клієнтам протягом тижня 17-22 травня становив 11 млн доларів в середньому за день. Попит формувався на форвардному сегменті ринку.
"Натомість банки компенсували чистий продаж іноземної валюти з позиції за рахунок купівлі готівкової та безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб", - додав він.
За його словами, ситуація на міжбанківському валютному ринку упродовж тижня залишалася контрольованою та не потребувала активної участі Національного банку. Обсяг чистої купівлі іноземної валюти Національним банком з початку року продовжує залишатися на позначці 220,5 млн доларів.
Данилишин повідомив, що міжнародні резерви НБУ станом на 26 травня становили 27,9 млрд доларів, з них кошти уряду в НБУ - 1,3 млрд доларів.
Нагадаємо, населення України у квітні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2245,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1699,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 545,9 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом квітня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. При цьому він не купував на міжбанку валюту.