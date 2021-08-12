ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ситуация на валютном рынке: население начало покупать доллары

Новина українською →
Украина, Четверг 12 августа 2021 13:00
Ситуация на валютном рынке: население начало покупать доллары Фото: население начало продавать доллары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе наблюдается преобладание спроса населения на иностранную валюту над предложением. С начала месяца чистая покупка населением иностранной валюты составила 45 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, на минувшей неделе обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке находился под умеренным давлением в сторону укрепления гривны, укрепившись на 0,3% до 26,8 гривен за доллар.

"Этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков над спросом, что концентрировалось на спотовом сегменте рынка (около 30 млн долларов в среднем в день). Это, в свою очередь, позволило банкам увеличить покупку иностранной валюты в позицию, что укрепляет их способность к сбалансированию рыночной конъюнктуры на валютном рынке", - отметил он.

Данилишин напомнил, что чистая покупка иностранной валюты Национальным банком за неделю составила 76,3 млн долларов, что увеличило общее положительное сальдо валютных интервенций с начала 2021 года почти до 1,1 млрд долларов.

Напомним, население Украины в июле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2447,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2106,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 340,6 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен