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Ситуація на валютному ринку: населення почало купувати долари

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 13:00
Ситуація на валютному ринку: населення почало купувати долари Фото: населення почало продавати долари (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні спостерігається переважання попиту населення на іноземну валюту над пропозицією. З початку місяця чиста купівля населенням іноземної валюти становила 45 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, на минулому тижні обмінний курс гривні до долару на міжбанківському ринку перебував під помірним тиском в сторону укріплення гривні, зміцнившись на 0,3% до 26,8 гривень за долар.

"Цьому сприяло переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків над попитом, що концентрувалося на спотовому сегменті ринку (близько 30 млн доларів в середньому на день). Це, в свою чергу, дозволило банкам збільшити купівлю іноземної валюти в позицію, що зміцнює їх спроможність до збалансування ринкової кон’юнктури на валютному ринку", - зазначив він.

Данилишин нагадав, що чиста купівля іноземної валюти Національним банком за тиждень становила 76,3 млн доларів, що збільшило загальне позитивне сальдо валютних інтервенцій з початку 2021 року майже до 1,1 млрд доларів.

Нагадаємо, населення України в липні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2447,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2106,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 340,6 млн доларів.

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