Ситуація на валютному ринку: населення почало купувати долари

У серпні спостерігається переважання попиту населення на іноземну валюту над пропозицією. З початку місяця чиста купівля населенням іноземної валюти становила 45 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

Як зазначив Данилишин, на минулому тижні обмінний курс гривні до долару на міжбанківському ринку перебував під помірним тиском в сторону укріплення гривні, зміцнившись на 0,3% до 26,8 гривень за долар.

"Цьому сприяло переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків над попитом, що концентрувалося на спотовому сегменті ринку (близько 30 млн доларів в середньому на день). Це, в свою чергу, дозволило банкам збільшити купівлю іноземної валюти в позицію, що зміцнює їх спроможність до збалансування ринкової кон’юнктури на валютному ринку", - зазначив він.

Данилишин нагадав, що чиста купівля іноземної валюти Національним банком за тиждень становила 76,3 млн доларів, що збільшило загальне позитивне сальдо валютних інтервенцій з початку 2021 року майже до 1,1 млрд доларів.