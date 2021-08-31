Ситуация на валютном рынке: население и бизнес покупают доллары

Обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке в течение прошлой недели находился под умеренным давлением, обесценившись на 0,9% до 26,9 гривен за доллар. Это стало результатом преобладания спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, которое в среднем составляло 22 млн долларов в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

Как отметил Данилишин, банки сбалансировали рыночную конъюнктуру путем продажи иностранной валюты из позиции. Кроме того, чистая продажа иностранной валюты Национальным банком на прошлой неделе составила 20,5 млн долларов.

По операциям физических лиц с наличной и безналичной иностранной валютой в августе наблюдается преобладание спроса над предложением иностранной валюты. С начала августа чистая покупка иностранной валюты физическими лицами составила 250 млн долларов, сообщил Данилишин.

"Закрепление тенденции к увеличению спроса населения на иностранную валюту будет ограничивать возможности данного сегмента рынка в поддержании баланса спроса и предложения на валютном рынке", - написал он.