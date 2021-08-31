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Ситуація на валютному ринку: населення та бізнес купують долари

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 10:35
Ситуація на валютному ринку: населення та бізнес купують долари Фото: населення активно купує долари (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку упродовж минулого тижня перебував під помірним тиском, знецінившись на 0,9% до 26,9 гривень за долар. Це стало результатом переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, що в середньому становило 22 млн доларів на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, банки збалансовували ринкову кон’юнктуру шляхом продажу іноземної валюти з позиції. Крім того, чистий продаж іноземної валюти Національним банком минулого тижня становив 20,5 млн доларів.

За операціями фізичних осіб з готівковою та безготівковою іноземною валютою у серпні спостерігається переважання попиту над пропозицією іноземної валюти. З початку серпня чиста купівля іноземної валюти фізичними особами становила 250 млн доларів, повідомив Данилишин.

"Закріплення тенденції до збільшення попиту населення на іноземну валюту обмежуватиме можливості даного сегменту ринку у підтримці балансу попиту та пропозиції на валютному ринку", - написав він.

Нагадаємо, населення України в липні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2447,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2106,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 340,6 млн доларів.

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