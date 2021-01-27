Ситуация на валютном рынке в конце января: спрос и предложение уравновешены

Ситуация на валютном рынке Украине в январе 2021 года стабилизировалась. Преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на спотовом сегменте рынка, незначительное преобладание спроса - на форвардном сегменте.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, среднее значение обменного курса гривны к доллару на межбанковском рынке в январе находится на уровне, близком к показателям декабря 2020 года, при этом волатильность на безналичном валютном рынке снизилась.

"Примечательно, что снижение волатильности на рынке происходит практически без участия НБУ, который в течение прошлой недели не осуществлял интервенций на валютном рынке. Сальдо валютных интервенций НБУ с начала года составило +20 млн долларов. Объем продажи иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе был практически сбалансирован с объемом предложения иностранной валюты", - добавил он.

Отметим, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предусматривают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позднее, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 18-22 января 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.