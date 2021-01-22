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НБУ впервые с начала года отказался от валютных интервенций на межбанке

Киев, Пятница 22 января 2021 17:40
НБУ впервые с начала года отказался от валютных интервенций на межбанке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 18-22 января 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ впервые в 2021 году отказался от валютных интервенций на межбанке.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 40 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 20 млн долларов.

НБУ впервые с начала года отказался от валютных интервенций на межбанке

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Отметим, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.

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