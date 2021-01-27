Ситуація на валютному ринку наприкінці січня: попит та пропозиція врівноважені

Ситуація на валютному ринку Україні у січні 2021 року стабілізувалася. Переважання пропозиції іноземної валюти спостерігалося на спотовому сегменті ринку, незначне переважання попиту - на форвардному сегменті.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, середнє значення обмінного курсу гривні до долара на міжбанківському ринку у січні перебуває на рівні, близькому до показників грудня 2020 року, при цьому волатильність на безготівковому валютному ринку знизилася.

"Примітно, що зниження волатильності на ринку відбувається практично без участі НБУ, який упродовж минулого тижня не здійснював інтервенцій на валютному ринку. Сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку року становило +20 млн доларів. Обсяг продажу іноземної валюти клієнтами банків минулого тижня був практично збалансований із обсягом пропозиції іноземної валюти", - додав він.

Відзначимо, валютний форвард (currency forward) - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання операції з поставкою валюти за форвардним договором пізніше, ніж на другий робочий день після дня укладення договору.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 18-22 січня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.