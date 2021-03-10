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Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется к доллару

Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке продолжало наблюдаться близкое к равновесному соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков. Это обусловило укрепление курса гривны к доллару на 0,9% за неделю 1-5 марта.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, интервенции НБУ по покупке иностранной валюты составили за неделю 20 млн долларов, с начала года - 240 млн долларов.

По его данным, объем международных резервов НБУ на 5 марта 2021 года составил 28,3 млрд долларов, средства правительства в иностранной валюте - 1,4 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение февраля 2021 года сократился на 277,75 млн долларов (на 1,0%) до 28 543,16 млн долларов. Размер резервов сокращается второй месяц подряд. Всего с начала года Украина потеряла 589,73 млн долларов резервов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 1-5 марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 20 млн долларов. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

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