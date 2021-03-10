Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется к доллару

На межбанковском валютном рынке продолжало наблюдаться близкое к равновесному соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков. Это обусловило укрепление курса гривны к доллару на 0,9% за неделю 1-5 марта.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

Как отметил Данилишин, интервенции НБУ по покупке иностранной валюты составили за неделю 20 млн долларов, с начала года - 240 млн долларов.

По его данным, объем международных резервов НБУ на 5 марта 2021 года составил 28,3 млрд долларов, средства правительства в иностранной валюте - 1,4 млрд долларов.