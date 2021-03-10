Ситуація на валютному ринку: гривня укріплюється до долара

На міжбанківському валютному ринку продовжувало спостерігатися близьке до рівноважного співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків. Це обумовило укріплення курсу гривні до долара на 0,9% за тиждень 1-5 березня.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

Як зазначив Данилишин, інтервенції НБУ з купівлі іноземної валюти становили за тиждень 20 млн доларів, з початку року - 240 млн доларів.

За його даними, обсяг міжнародних резервів НБУ на 5 березня 2021 року становив 28,3 млрд доларів, кошти уряду в іноземній валюті - 1,4 млрд доларів.