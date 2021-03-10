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Ситуація на валютному ринку: гривня укріплюється до долара

Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку продовжувало спостерігатися близьке до рівноважного співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків. Це обумовило укріплення курсу гривні до долара на 0,9% за тиждень 1-5 березня.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, інтервенції НБУ з купівлі іноземної валюти становили за тиждень 20 млн доларів, з початку року - 240 млн доларів.

За його даними, обсяг міжнародних резервів НБУ на 5 березня 2021 року становив 28,3 млрд доларів, кошти уряду в іноземній валюті - 1,4 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом лютого 2021 року скоротився на 277,75 млн доларів (на 1,0%) до 28 543,16 млн доларів. Розмір резервів скорочується другий місяць поспіль. Всього з початку року Україна втратила 589,73 млн доларів резервів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 1-5 березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 20 млн доларів. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

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