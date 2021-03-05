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Ситуация на валютном рынке: НБУ возобновил покупку долларов на межбанке

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 17:21
Ситуация на валютном рынке: НБУ возобновил покупку долларов на межбанке Фото: НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 1-5 марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 20 млн долларов. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ вышел на межбанк после двухнедельного перерыва. В конце февраля центробанк не проводил интервенций по покупке и продаже валюты.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 260,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 240,0 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

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