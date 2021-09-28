Ситуация на валютном рынке: доллар дешевеет из-за роста предложения
На межбанковском рынке в течение прошлой недели обменный курс гривны к доллару находился под умеренным давлением в сторону укрепления. Это было обусловлено преобладанием предложения иностранной валюты на сегменте спот со стороны клиентов банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.
Как отметил Данилишин, рост предложения сделал возможным проведение интервенций НБУ с целью пополнения международных резервов в объеме 22,5 млн долларов за неделю.
По операциям физических лиц соотношение спроса и предложения на иностранную валюту в сентябре также остается близким к сбалансированному. С начала сентября чистая покупка физическими лицами наличной иностранной валюты составила 20 млн долларов, а ее чистая продажа в безналичной форме - 21 млн долларов, сообщил глава Совета НБУ.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара упал до минимума с мая прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,52 гривен за доллар. Ниже курс был только 20 мая 2020 года - 26,51 гривен за доллар.